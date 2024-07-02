«Зубы полетят у малолеток»: в Кузбассе хотят наказать юных пит-байкеров

Жители несколько кузбасских городов в соцсетях пишут жалобы и просят наказать юношей, катающихся на пит-байках. По мнению местных жителей, подростки ведут себя неприлично, мешают пешеходам и дорожному движению, сообщает «Сiбдепо» .

«Уважаемые родители пит-байкеров, или вы их успокаиваете сами, или будем браться за них мы, взрослое поколение, зубы полетят у малолеток конкретно», — цитирует издание комментатора в паблике «Типичное Белово» (орфография и пунктуация соблюдены — ред.).

В Ленинске-Кузнецком жители также посетовали, что юные гонщики катаются по ночам и мешают им спать. Более того, кузбассовцы также обвинили пит-байкеров в том, что те якобы едва не переехали пересекающего дорогу ребенка.