Зубы кашалота нашли в багаже иностранца в Шереметьево

В Шереметьево в багаже у 53-летнего иностранца обнаружили дериваты краснокнижного кашалота. В отношении мужчины завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Шереметьевской таможни.

Гражданин Китая должен был вылететь в Пекин, когда у него изъяли багаж. В нем обнаружили 13 целых зубов кашалота и 58 фрагментов.

Мужчина оказался медицинским работником. Он заявил, что приобрел дериваты на столичном вернисаже. По словам гражданина Китая, он планировал вручить их родственникам в качестве сувенира. Разрешительных документов у него не оказалось.

Зубы были отправлены на экспертизу. Специалисты выяснили, что они принадлежат краснокнижному зубатому киту и представляют собой культурную ценность.

Иностранец находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).

Гражданина Китая могут лишить свободы на срок до пяти лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф до одного миллиона рублей.