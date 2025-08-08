Зоопсихолог рассказала о вреде содержания животных в зоомагазинах

Зоопсихолог и основатель центра реабилитации для животных Оксана Петрова заявила, что содержание животных в зоомагазинах приводит к тяжелым психологическим травмам и является формой эксплуатации ради прибыли, сообщает Life.ru .

Зоопсихолог и основатель центра реабилитации для животных Оксана Петрова рассказала, что жизнь животных за решеткой в зоомагазинах становится для них настоящей пыткой. По ее словам, постоянный шум, тесные клетки, отсутствие уединения и навязчивое внимание посетителей негативно сказываются на психике животных.

«Тесная клетка, постоянный шум, десятки незнакомцев ежедневно, навязчивые прикосновения, стук по стеклу, пальцы, невозможность уединиться или спрятаться. Животные не могут сказать о своем страдании, но их организм кричит об этом — отказом от еды, хроническими расстройствами пищеварения, бесконечным вылизыванием лап до ран, монотонным кружением по клетке. Психика ломается, ведь это ежедневный ад», — пояснила Петрова.

Эксперт отметила, что собаки по интеллекту сопоставимы с детьми 7–8 лет, а кошки обладают эмоциональным интеллектом 3–4-летнего ребенка. Даже грызуны и птицы хорошо помнят стрессовые ситуации. При этом, подчеркнула Петрова, эти животные не совершали преступлений, но вынуждены жить в условиях, напоминающих пожизненное заключение.

Петрова считает, что продажа животных в зоомагазинах — это не забота, а жестокая эксплуатация ради наживы, замаскированная под заботу. Она подчеркнула, что каждое животное заслуживает достойной жизни, а не ежедневных страданий и унижений.