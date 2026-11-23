Приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина подчеркнула: при выборе важны график работы, жилье, наличие детей, время и деньги на уход и лечение.

«Универсальной породы, которая подошла бы каждому новичку, не существует. Да и у собак одной породы характер может сильно отличаться, поэтому однозначно ответить на этот вопрос сложно. Заранее можно просчитать другое: насколько ваш образ жизни подходит тому или иному питомцу. С этого и стоит начинать выбор», — подчеркнула зоопсихолог.

Лабрадоры и золотистые ретриверы дружелюбны, ладят с детьми и легко учатся, но требуют долгих прогулок. Пудели хорошо поддаются дрессировке и почти не линяют, однако нуждаются в стрижке. Бишон-фризе подходят для квартиры, но их шерсть надо ежедневно расчесывать и регулярно стричь. Перед покупкой кавалер-кинг-чарльз-спаниеля стоит уточнить, проверяли ли родителей на болезни сердца.

Хаски, бордер-колли, акита-ину и многие терьеры требуют опыта и нагрузок. Альтернатива для новичка — взрослая собака из приюта с известным характером. До решения важно познакомиться с питомцем.

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