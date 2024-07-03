Зоолог предупредил о сколопендрах, каракуртах и гадюках в Крыму

Профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов заявил, что летом жителям и гостям Крыма стоит опасаться трех видов животных — гадюк, сколопендр и паука-каракурта, сообщает «Крым 24» .

По его словам, самым опасным на полуострове остается каракурт. Этот паук обитает в степных районах, но в последнее время встречается и в горной зоне. Яд каракурта может привести к летальном исходу.

«Обращение к врачу после укуса каракурта — обязательно», — предупредил зоолог.

Укусы гадюки и сколопендры не настолько опасны, однако в этом случае сам пострадавший или окружающие должны продезинфицировать поврежденное место на коже и наложить повязку.