Зону 5G запустили в историческом центре Нижнего Новгорода на время ЦИПР

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде в 11-й раз, организована тестовая зона связи 5G, сообщает МегаФон. Сеть пятого поколения охватила всю Нижегородскую ярмарку: территорию с выставочными стендами, Главный ярмарочный дом, площадки для деловых мероприятий.

Участники форума, местные жители и гости города во время конференции могут использовать сеть 5G также для задач, требовательных к скорости, — например, для стриминга видео в высоком качестве.

Технический директор «МегаФона» Алексей Титов подчеркнул, что ЦИПР является важной площадкой для обсуждения будущего цифровой экономики и технологического развития страны.

«Традиционно крупнейшие российские компании и госструктуры представляют здесь передовые цифровые решения и технологии. Мы считаем логичным, что это событие происходит не только в духе, но и в цифровом контуре будущего — в периметре сети связи пятого поколения. Установленное на площадке форума решение 5G рассчитано на работу в условиях большого числа одновременных подключений и обеспечивает высокоскоростную передачу данных», — отметил Титов.

Развернутая в Нижнем Новгороде тестовая зона 5G станет уже четвертой для МегаФона в 2026 году. В марте абонентам МегаФона стала доступна сеть пятого поколения в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В столице технологию 5G можно протестировать в саду «Эрмитаж» и близлежащих территориях в пределах Садового кольца, в Петербурге — на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске покрытие охватывает весь центр города, включая главные достопримечательности, а также Академгородок.

За пределами этих зон для абонентов МегаФона теперь доступен сервис «5G режим», который увеличивает скорость мобильного интернета до 60%, что соответствует показателям сети пятого поколения, а также обеспечивает более стабильное соединение. При этом для получения услуги пользователю не требуется находиться в тестовой зоне и иметь определенный смартфон.