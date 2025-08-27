Зональный этап областного шашечно-шахматного турнира прошел в Ступине

Зональный этап областного шашечно-шахматного турнира среди граждан пожилого возраста в рамках реализации проекта «Активное долголетие в Подмосковье» прошел на территории ступинской школы Олимпийского резерва им. Боброва, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир прошел по швейцарской системе в 6 туров. Участники сыграли друг с другом по одной партии. На обдумывание ходов игрокам предоставлялось 10 минут с увеличением времени после каждого хода.

«Это отборочный этап областного уровня. Цель сегодняшнего мероприятия — выявление сильнейших спортсменов: 4 шашистов и 4 шахматистов, занявших первые места. Они образуют команду, которая будет участвовать в главном шашечно-шахматном турнире, который пройдет 10 сентября», — рассказал Николай Макаров, судья всероссийской категории по игре в шашки.

В мероприятии приняли участие команды из 9 муниципалитетов, среди которых Подольск, Коломна, Чехов, Зарайск, Кашира и другие.

«В каждой команде по 4 представителя. Это победители муниципальных этапов, самые сильные игроки. Они борются за то, чтобы представлять зоны Подмосковья на областном шашечно-шахматном турнире. У нас сильная команда, сильные игроки», — поделилась Юлия Демидова, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский».

Ступинские долголеты составляют около 50% от команды, представляющей Юг Подмосковья, участвуют в финалах соревнований и всегда показывают высокие результаты.

«Ступино — один из центров развития шашек. У нас очень сильный шашечный клуб. Этому виду спорта уделяется большое внимание как среди юных спортсменов, так и среди людей серебряного возраста. На мой взгляд, для участников клуба „Активное долголетие“ участие в таких турнирах очень важно. Это вид спорта, который позволяет всегда быть в форме. Здесь необходимо логическое мышление, комбинаторика, анализ ситуации, быстрота принятия решений. Это очень важно для поддержания мыслительных и когнитивных функций. Этот спорт дает возможность долгие годы активно жить и наслаждаться жизнью», — отметил председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

Как отмечает Юлия Демидова, направление шашечно-шахматного спорта развивается в ступинском филиале клуба «Активное долголетие» с начала открытия. Люди серебряного возраста регулярно занимаются в Доме шашек и на базе клуба «Активное долголетие», совершенствуя свое мастерство.

