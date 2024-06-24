Зона отдыха, мост и беговые дорожки появятся на благоустроенной набережной в Павшинской пойме

В Павшинской пойме вышли на завершающую стадию работы по благоустройству набережной Москвы-реки. На текущий момент общая готовность объекта — более 80%, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

По проекту на набережной появятся беговые дорожки, мост через реку Банька, зоны отдыха у воды, удобный спуск к реке, установлены малые архитектурные формы, новое освещение, проведено озеленение территории. Как отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, новый этап преображения набережной станет продолжением тех преобразований, что были заложены более пяти лет назад, и эту излюбленную многими локацию сегодня можно по праву назвать изюминкой Красногорска.

Благоустройство набережной в микрорайоне Павшинская пойма началось в 2018 году. За это время была обновлена береговая линия, появились беговые и велосипедные дорожки, обустроены функциональные площадки, амфитеатры, теневые навесы, террасы у воды и другие точки притяжения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.