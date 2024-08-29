Зона буккроссинга открылась в парке «Опалиховский пруд» Красногорска

Теперь, прогуливаясь по живописным аллеям парка «Опалиховский пруд» в Красногорске и наслаждаясь свежим воздухом у пруда, можно не только отдохнуть, но и окунуться в мир книг. В рамках буккроссинга каждый желающий может взять в парке понравившуюся книгу совершенно бесплатно или обменять ее на другую. Главное условие — книги должны быть в хорошем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители округа могут делиться своими любимыми произведениями и открывать для себя новые горизонты литературы.

Буккроссинг также доступен в экопарке «Губайловский» и парке «Липовая роща».

Буккроссинг — это общественное движение и хобби, основанное на принципе социальных сетей. Идея заключается в том, что человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, чтобы другой человек мог найти и прочитать ее. Таким образом, книга продолжает свое путешествие, и каждый, кто находит ее, становится новым читателем.

Буккроссинг возник в 2001 году благодаря идее специалиста по интернет-технологиям Рона Хорнбекера. Сегодня это движение охватывает миллионы участников по всему миру.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.