Видео пролета беспилотника ВСУ в подмосковном Чехове появилось в Сети

На видео украинский БПЛА летит с большой скоростью, раздается гул.

О минимум 10 хлопках рассказали жители севера и северо-востока Московской области, Подольска и Домодедова. По воздушным целям противника работают российские средства ПВО.

На фоне ударов БПЛА закрыт аэропорт Жуковский. Временный запрет на прием и отправку самолетов начал функционировать там с 15:26.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что днем 10 июля дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков уже работают оперативные службы.