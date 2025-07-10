Видео пролета беспилотника ВСУ в подмосковном Чехове появилось в Сети
Жители подмосковного Чехова сняли на видео пролет украинского беспилотника самолетного типа. Запись публикует «Осторожно, Москва».
На видео украинский БПЛА летит с большой скоростью, раздается гул.
О минимум 10 хлопках рассказали жители севера и северо-востока Московской области, Подольска и Домодедова. По воздушным целям противника работают российские средства ПВО.
На фоне ударов БПЛА закрыт аэропорт Жуковский. Временный запрет на прием и отправку самолетов начал функционировать там с 15:26.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что днем 10 июля дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков уже работают оперативные службы.