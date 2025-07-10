ПВО сбила украинский дрон, летевший на Москву

Днем 10 июля дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, ПВО сбила один вражеский дрон, который летел в сторону города.

На месте падения обломков уже работают оперативные службы. Информация о нанесенном ущербе уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее Украина пыталась атаковать Москву 9 июля. За день дежурные средства ПВО сбили два дрона Вооруженных сил Украины.