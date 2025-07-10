Сильный пожар произошел в Солнечногорске, где ранее была приемная депутата

Кровля неэксплуатируемого здания горит в Солнечногорске

В Солнечногорске произошел пожар в выведенном из эксплуатации здании. Огонь охватил кровлю на площади 800 кв. м, сообщает ТАСС .

Здание находится на Почтовой улице, д. 5.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают 12 пожарных.

Ранее в этом здании находились офис политической партии и приемная депутата.

Ранее в Пушкине загорелась крыжа пятиэтажки. Площадь пожара достигала 500 квадратных метров.