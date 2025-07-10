Сильный пожар произошел в Солнечногорске, где ранее была приемная депутата
Кровля неэксплуатируемого здания горит в Солнечногорске
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В Солнечногорске произошел пожар в выведенном из эксплуатации здании. Огонь охватил кровлю на площади 800 кв. м, сообщает ТАСС.
Здание находится на Почтовой улице, д. 5.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают 12 пожарных.
Ранее в этом здании находились офис политической партии и приемная депутата.
Ранее в Пушкине загорелась крыжа пятиэтажки. Площадь пожара достигала 500 квадратных метров.