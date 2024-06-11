Золотым пистолетом и особняками обзавелась банда чиновников и силовиков из КЧР
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В Сети появились кадры оперативной съемки из особняка одного из фигурантов дела банды чиновников и силовиков, задержанной в Карчаево-Черкесии, сообщает «Царьград».
Должностных лиц подозревают в краже свыше 60 млн рублей бюджетных средств. В ФСБ заявили, что задержанные чиновники и правоохранители причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что члены банды обзавелись дорогостоящими внедорожниками, двухэтажными особняками с бассейнами и фонтанами. В ходе обысков у одного из фигурантов также нашли золотой пистолет Тульский Токарева (ТТ) и пачки наличных.