Золотым пистолетом и особняками обзавелась банда чиновников и силовиков из КЧР

ФСБ нашла золотой пистолет и коллекцию часов при обысках у чиновников из КЧР

В Сети появились кадры оперативной съемки из особняка одного из фигурантов дела банды чиновников и силовиков, задержанной в Карчаево-Черкесии, сообщает «Царьград» .

Должностных лиц подозревают в краже свыше 60 млн рублей бюджетных средств. В ФСБ заявили, что задержанные чиновники и правоохранители причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что члены банды обзавелись дорогостоящими внедорожниками, двухэтажными особняками с бассейнами и фонтанами. В ходе обысков у одного из фигурантов также нашли золотой пистолет Тульский Токарева (ТТ) и пачки наличных.