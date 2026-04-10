Золотые яйца и карамельный купол: Киркоров показал, как готовится к Пасхе

Певец Филипп Киркоров рассказал подписчикам в соцсетях, как подготовился к Пасхе. Он опубликовал видео с панно с золотыми яйцами и аромадиффузорами, а также праздничный кулич с карамельным куполом.

Пасхальное панно с золотыми деталями, мхом и легким ароматом собрал для артиста декоратор и флорист Юджин Принц. Певец высоко оценил его работу.

Также модельер, художник, режиссер и телеведущий Денис Симачев вручил Филиппу Киркоровы дизайнерский кулич. Там сделан купол с крестом из хрустальной карамели, использовано золотое напыление. Такой кулич кондитеры создают 7 часов из более 50 деталей.

Ранее Симачев опубликовал объявление с возможностью сделать предзаказ к Пасхе на дизайнерский православный кулич с прозрачным куполом из карамели за 19 999 рублей. Спустя неделю стоимость выпечки подскочила сначала до 35 тыс., а потом и до 50 тыс. рублей, что вызвало всплеск возмущений среди пользователей.

