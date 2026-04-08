«Вы че творите»: цена на дизайнерский кулич Симачева поднялась до 50 тыс рублей

1 апреля модельер, создатель и владелец торговой марки Denis Simachev Денис Симачев в одной из соцсетей опубликовал объявление с возможностью сделать предзаказ к предстоящей Пасхе на дизайнерский православный кулич с прозрачным куполом из карамели за 19 999 рублей. Спустя неделю стоимость выпечки подскочила сначала до 35, а потом и до 50 тыс. рублей, что вызвало всплеск возмущений среди пользователей.

В первоначальном объявлении сообщалось, что вес православного кулича «Хрустальные купола» составит 1,9 кг. Изделие будет выполнено из разрешенных продуктов, посыпано перламутровым драже и украшено пасхальными яйцами в сусальном золоте. Композицию украсит прозрачный купол из карамели, украшенный православным крестом. Купить такое изделие можно было за 19999 рублей.

8 апреля на странице Дениса Симачева появилось новое объявление о том, что в связи с большим спросом на православную выпечку и приближающимся праздником он вынужден повысить цены до 50 тыс. рублей за кулич.

«Братья и сестры, с горечью в сердце вынужден заявить — стоимость куличей с сегодняшнего дня поднимается до неправославной цены. 50 тысяч рублей», — заявил Симачев.

Пользователи по-разному восприняли новость. Некоторые начали шутить, что в связи с тем, что в 2026 году Пасха совпадает с Днем космонавтики, цены на кулич начали стремиться именно в космос. Другие отреагировали на новость с негативом и начали задаваться вопросом о том, понимает ли Симачев, что творит, обнародуя новую цену.

Ранее россияне массово отметили Пасху на неделю раньше — 5 апреля, ориентируясь на данные Google и других западных поисковых систем, которые указали дату католического праздника. Православная Пасха в этом году приходится на 12 апреля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.