Золотой крест на башне храма Киево-Печерской лавры частично завалился на бок

Спасательные службы Украины сообщили о частичном обрушении креста, установленного на куполе церкви Всех Святых, которая находится над Экономическими воротами Киево-Печерской лавры, пишет РИА Новости .

По информации ГСЧС Украины, аварийно-спасательным бригадам пришлось провести демонтаж накренившегося религиозного символа. Инцидент произошел на одном из храмовых сооружений древнего монастырского комплекса — Церкви Всех Святых, являющейся частью архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры.

Строительство данного храма в украинском барочном стиле завершилось в конце XVII столетия, а именно в период с 1696 по 1698 год. Эта церковь, получившая название Всехсвятской, находится на территории Киево-Печерской лавры и была освящена в честь праздника Всех Святых, который православные верующие празднуют через неделю после Троицы.

При проведении работ спасательной бригадой ранее накренившийся крест пришлось опускать на землю, для этого задействовали специальный подъемник с автоматической коленчатой системой.