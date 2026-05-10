Знамя Победы подняли на флагштоке в Ступине

На бульваре Победы 8 мая прошла торжественная церемония подъема точной копии Знамени Победы. Жители муниципалитета собрались, чтобы отдать дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны. Данное красное полотно 150-й стрелковой дивизии было водружено над Рейхстагом в мае 1945 года. Знамя Победы является официальным символом триумфа советского народа и его армии над фашистской Германией и признано государственной реликвией России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«Я поздравляю всех наших жителей городского округа с Днем Победы, особенно ветеранов, кто дожил, тех людей, которые застали войну, а также ветеранов боевых действий и участников СВО, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину. Самое главное — нам не забывать, что советский народ победить нельзя. Мы верим в нашу победу. Всех, друзья, с праздником!» — поздравил Юрий Лапшин, руководитель молодежной организации «Клуб юных моряков „Морской волк“.

Организаторы торжественной церемонии отметили, что 9 Мая — это праздник, наполненный глубокой гордостью за стойкость, отвагу и величие духа советских воинов. Имена героев никогда не будут забыты. За время Великой Отечественной войны с территории округа ушли на фронт свыше 15 тысяч жителей, из них почти 12 тысяч не вернулись с полей сражений. Присутствующие почтили их бессмертный подвиг минутой молчания.

Члены молодежного парламента, воспитанники центра «Армеец», юнармейцы, участники клуба «Морской волк», кадеты, волонтеры, активисты «Молодой Гвардии», школьники и жители муниципалитета присутствовали на важном мероприятии, показав, что память о героях Великой Отечественной войны живет в сердцах потомков.

Завершилось мероприятие общей памятной фотографией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.