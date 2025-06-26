Знаменитого голубя вернут на фонтан в Дубне

В ближайшие дни фигурка белого голубя, знаменитой в Дубне «перелетной» птицы, вновь появится на шпиле фонтана в сквере на улице Жолио-Кюри. Его возвращают на место уже в 13-й раз, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первого голубя закрепили на шпиле фонтана в 2012 году. Инициативная группа дубненцев решила восстановить исторический облик фонтана в Институтской части Дубны. Белый голубь сидел на шпиле в далекие 1960-е.

Отсутствие очередной птицы обнаружилось несколько дней назад. Пустой шпиль фонтана порождает у горожан множество слухов и версий. Есть сторонники теории о коллекционере, многие обвиняют вандалов. На этот раз фигурка белой птицы нашлась быстро — неподалеку, на скамейке в сквере.

Обновляют ее почти ежегодно. Сначала всем городом сбрасывались на изготовление, потом проект «Голубь на фонтане» получил первую премию губернатора «Наше Подмосковье» — 100 тысяч рублей в номинации «Парки и скверы». Потом заботу о возвращении исторического облика фонтану взял на себя муниципалитет.

Специалисты МБУ «ЖКУ» до конца текущей недели восстановят исторический облик фонтана — вернут голубя на шпиль.

«Голубь на фонтане символизирует связь поколений. Он был установлен здесь еще в советские годы, в наши дни активисты вернули его. И чтобы не происходило, он всегда возвращался. Наши коммунальные службы проведут подготовительные работы и надёжно закрепят скульптуру, на которую приходят посмотреть и горожане, и гости Дубны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

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