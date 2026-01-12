Знаменитая ученая шимпанзе Ай скончалась в 49 лет
В Японии в возрасте 49 лет умерла знаменитая самка шимпанзе по имени Ай, известная своими выдающимися когнитивными способностями, сообщает ТАСС.
По данным агентства Kyodo со ссылкой на Центр исследований эволюции поведения человека при Университете Киото, Ай скончалась от старости и отказа внутренних органов.
Шимпанзе, родившаяся в 1976 году, стала объектом научного исследования. Она начала изучать язык в 18 месяцев и научилась распознавать буквы, цифры и иероглифы. В 1985 году о ее успехах написал британский журнал Nature. Известно также, что в 1989 году Ай сумела сбежать из клетки, самостоятельно открыв замок с помощью ключа.
В 2000 году она родила сына, чьи способности к обучению также изучались учеными для понимания передачи знаний между поколениями приматов.
