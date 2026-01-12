Знаменитая ученая шимпанзе Ай скончалась в 49 лет

В Японии в возрасте 49 лет умерла знаменитая самка шимпанзе по имени Ай, известная своими выдающимися когнитивными способностями, сообщает ТАСС .

По данным агентства Kyodo со ссылкой на Центр исследований эволюции поведения человека при Университете Киото, Ай скончалась от старости и отказа внутренних органов.

Шимпанзе, родившаяся в 1976 году, стала объектом научного исследования. Она начала изучать язык в 18 месяцев и научилась распознавать буквы, цифры и иероглифы. В 1985 году о ее успехах написал британский журнал Nature. Известно также, что в 1989 году Ай сумела сбежать из клетки, самостоятельно открыв замок с помощью ключа.

В 2000 году она родила сына, чьи способности к обучению также изучались учеными для понимания передачи знаний между поколениями приматов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.