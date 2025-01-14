Знаменитая тверская спортсменка погибла в 33 года от несчастного случая

Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова из Торжка умерла в 33 года от несчастного случая, сообщили в Тверской Федерации дзюдо.

Ольга была неоднократным победителем российских и международных соревнований, одержала победу в Кубке мира по самбо в 2014 году. В последнее время работала фитнес-тренером.

О причине смерти не сообщается. Известно, что это был несчастный случай.

Тверская региональная Федерация Дзюдо выразила глубокое соболезнование родным и близким Ольги Барановой.