Знакомые названия: как на россиян влияет реклама лекарств

Руководитель проекта Врачпациент.рф Светлана Бесчастнова заявила, что в последнее время в России реклама стала главным ориентиром для покупок в аптеках, сообщает АБН24 .

«Производители используют рекламу, чтобы быстро представить рынку новый оригинальный препарат или дженерик, а иногда — чтобы укрепить доверие к уже известным средствам. Однако продвижение направлено не только на пациентов: отдельные компании делают ставку на взаимодействие с фармацевтами», — сказала эксперт.

По ее словам, медицинские представители рассказывают сотрудникам аптек о препарате и его особенностях, а затем провизоры передают эту информацию покупателям.

Цель рекламы — проинформировать потребителей о появлении новых лекарственных средств. Зачастую рекламные паузы заполнены информацией о БАДах, чьи характеристики порой сложно отличить от лекарственных свойств.

Важно помнить, что БАДы не относятся к лекарственным препаратам и не могут заменить основное лечение. Неконтролируемый прием таких добавок может ухудшить состояние здоровья, спровоцировать нежелательные реакции организма или ослабить действие принимаемых лекарств, заключила Бесчастнова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.