Змея тайно жила в кресле у семьи москвичей

Семья из Москвы обнаружила змею в кресле во время уборки

Семья, живущая в многоэтажном доме на Кунцевской улице в Москве, во время уборки обнаружила змею в кресле. Пострадавшие позвонили сотрудникам МЧС, сообщает « Москвач ».

Те провели изъятие змеи. Выяснилось, что неожиданной гость сбежал из террариума у соседей.

Некоторых сбежавших все еще ловят. Есть вероятность, что они ушли в другие квартиры.

На опубликованной записи мужчина держит небольшую змею в банке. Затем закрывает ее крышкой.

Ранее девушка в Дагестане вытащила змею из родникового крана в Сулейман-Стальском районе республики. Для этого она использовала две палочки. После этого мужчина взял рептилию за голову, кинул на землю и несколько раз ударил палкой. Специалисты допустили, что змея — желтобрюхий (каспийский) полоз.

