Змеи в Подмосковье начали искать укрытия для зимней спячки

Змеи в Московской области стали менее активными из-за наступающих холодов и готовятся к спячке, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Змеи ищут укрытия в трещинах почвы, под корнями, в пустых норах грызунов и других укромных местах. При низкой температуре они становятся заторможенными и легкой добычей для естественных врагов.

«В Подмосковье обитает три вида змей — медянка, уж и гадюка обыкновенные, все они занесены в Красную книгу региона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, в лесах и у водоемов чаще всего встречаются уж и гадюка. У ужа есть характерные желтые «очки» на голове, голова округлая, а зрачки круглые. У гадюки голова треугольная, зрачки — вертикальные. Все три вида находятся под особой охраной, за причинение им вреда предусмотрен административный штраф. Министр рекомендовал не приближаться к змеям и не мешать им готовиться к спячке.

Перед спячкой змеи обычно собираются вместе, образуя скопления. Герпетологи не подтверждают мнение о том, что перед анабиозом они становятся особенно агрессивными. Тем не менее скопления змей следует обходить стороной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.