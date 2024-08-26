Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что на сегодняшний день законодательная и исполнительная ветви власти Подмосковья активно прорабатывают возможность создания законодательной базы для уточнения статуса и подбора мер поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В сегменте МСП Подмосковья бизнес, работающий в поле креативных индустрий, пока представлен недостаточно широко. Отчасти это связано с тем, что многие предприниматели этого сегмента предпочитают официально не оформлять свой статус. Их логика проста: работа в тени — это уход от налогов, отчетности, контроля. В то же время, работая неофициально, такие бизнесмены рискуют лишиться возможности защитить свои права, получить поддержку, а значит — и ускорить развитие своего дела. Сейчас для себя мы видим сразу два направления для работы: первое — подбор релевантной поддержки из уже существующих, как финансовых, так и нефинансовых инструментов, а второе — разработка принципиально новых механизмов и сервисов», — отметила зампред.

Если говорить об уже существующих мерах финподдержки, то речь идет о таких «классических» инструментах, как поддержка для МСП в формате субсидий, грантов социальным и молодым предпринимателям, микрозаймов, поручительств и другие. В перспективе, когда статус компаний креативного сектора будет в полной мере определен, Мининвест изучит возможность разработки «эксклюзивных» для направления мер, а также сервисов, которые позволят получать сразу «пакет» услуг для решения конкретных задач.

Второй важный блок — нефинансовая поддержка — уже активно применяется в сегменте МСП в целом, что, между тем, не исключает его дальнейшего развития. Это консультационная поддержка, помощь в регистрации товарных знаков или патентов, информационное сопровождение бизнеса Подмосковьем, помощь в рекламе и продвижении, обучающие курсы и программы, а также торгово-выставочные мероприятия, организованные регионом.

«Так, например, выставки-ярмарки подмосковных брендов уже стали традиционными для Московской области — их в регионе прошло четыре. Они проходят в рамках программы поддержки „100% Подмосковье“, дающей целый ряд привилегий локальным производителям. Продолжением этой темы, но с фокусом на креативные индустрии, стал и Московский областной форум „100% Креатив“, который прошел 23 августа. В общей сложности участниками всех этих мероприятий стали более 250 предпринимателей и порядка 35 тыс. посетителей», — рассказала Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.