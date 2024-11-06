Зимой в Подмосковье откроют первые три участка Южно-Лыткаринской автодороги

Строители введут 16,2 км концессионной автодороги от Каширского шоссе до трассы А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе и развязку с трассой М-2 «Крым». Губернатор Московской области приехал в Ленинский г. о. проверить, как идут работы, сообщили в пресс-службе министерства информации и молодежной политики.

«Мы сегодня находимся на большой дороге, которая будет построена к концу следующего года, а первые 16 км строители обещают сдать в декабре–январе. Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, еще ряд участков позволят нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Эта 45-километровая дорога крайне важна. Надеемся, что в следующем году увидим заметные перемены, -сказал Андрей Воробьев.— Очень большая работа идет по переустройству сетей, спасибо „Газпрому“, „Россетям“. От них многое зависит. Коллеги идут навстречу, находят максимально рациональные пути».

Строительство Южно-Лыткаринской автодороги началось в 2022 году. Полностью запустить 45 км магистрали, которая пролегает через 5 городских округов Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха) планируют в конце 2025-го — на год раньше срока. 4-6 полосная трасса, проходящая от Варшавского шоссе до М-12, позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 млн жителей Москвы и Московской области.

Реконструкция Расторгуевского шоссе (расширение с 2 до 6 полос) со строительством развязки с М-2 «Крым» (3 км) позволит обеспечить удобный выезд автомобилистов с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» и открытую в этом году Юго-Восточную хорду в сторону МКАД. Также строится путепровод для съезда с Симферопольского шоссе — сейчас ведется обустройство разворотной петли. Время в пути для порядка 20 тыс. автомобилистов сократится на более чем 30 минут. Общая строительная готовность — 85%, завершить работы здесь планируют в конце года.

На 85% возведен участок от Каширского шоссе до трассы А-105 «Москва — аэропорт Домодедово» (2,3 км). Большая его часть покрыта асфальтом, построены путепроводы через Каширское шоссе и А-105, а на развязке с А-105 уложен нижний слой основания. Интенсивность движения составит около 5 тыс. машин в сутки. Уже в конце этого-начале следующего года жители Видного смогут доехать до аэропорта Домодедово и обратно по федеральной трассе, имея удобный съезд к населенному пункту. Это сократит время в пути минимум на 20 минут.

Самый протяженный участок — 11,7 км, который введут в ближайшее время, дорога от Володарского до Новорязанского шоссе с развязками на пересечении с Тураевским, Лыткаринским шоссе и автомобильной дорогой М-5 «Урал». Его общая готовность — 80%. Жители Ленинского и Лыткарино получат новый выезд на М-5 и смогут экономить на дороге порядка 40 минут. Уже смонтирован путепровод через «Володарку», запущен обход п. Октябрьский и д. Островцы, а также возведен мост через реку Москва, который соединит Лыткарино и Ленинский г. о. До противоположного берега можно будет добраться за 10 минут, а не за час.

«Общая протяженность ЮЛА 44,8 км. Вводиться в полном объеме будем в конце 2025 года. В этом планируем запустить несколько участков, которые свяжут шоссе Московской области, в частности Лыткарино с Ленинским через реку Москва. На 2024-й у нас запланировано обустройство знаков, барьерных ограждений и т. д.»,— рассказал заместитель гендиректора по строительству ООО «Русские Автомобильные Дороги» Сергей Яровой.

Строительство Южно-Лыткаринской автодороги — один их самых масштабных концессионных проектов, реализуемых в Подмосковье. Новая 4-6 полосная магистраль, которую планируют запустить уже в следующем году, позволит снизить нагрузку на МКАД, а также трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинское и Каширское шоссе на 30%. Сейчас на объекте трудятся более 2,5 тыс. человек и 642 единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил функционирование развязки на Дмитровском шоссе и пообщался со строителями и местными жителями. Он поблагодарил специалистов за качественную работу.

«Остался финальный отрезок Северного обхода — знаю, что вы планируете его завершить в ноябре 2024 года. Хочу вам тоже сказать спасибо, вы делаете важную работу. У нас долгое время Лобня находилась в таком плену — и Лобненское шоссе было узкое, и этой дороги ещё не существовало. Невозможно было не выехать, не заехать в город, люди тратили очень много времени. Благодаря вашему вкладу сегодня ситуация меняется», — заявил Воробьев.