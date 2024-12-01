Зимний сезон стартовал в Балашихе. Торжественное открытие прошло в Пестовском парке 1 декабря на катке, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для жителей округа подготовили развлекательную программу, спортивную эстафету, медиаквиз, а также мастер-класс от хоккейного клуба «Витязь». На площади у амфитеатра для гостей парка прошло огненное шоу. Завершился праздник игрой хоккейной команды «Ратник» против жителей Железнодорожного.

Каток в Пестовском парке будет работать ежедневно. В будние с 12.00 до 21.30. В выходные и праздничные дни с 10.00 до 21.30. Для всех работает большая теплая раздевалка и пункт проката. Вход бесплатный.

В этот зимний сезон в Балашихе планируют залить 23 катка. Дополнительно массовые катания будут проходить на крытых аренах Ледового дворца им. Ю. Е. Ляпкина, «Пехорка- Арена», «Орион — Технопул».

Для любителей горных лыж и сноубордистов в середине декабря планируется открытие горнолыжного курорта «Лисья гора». Комплекс оборудован 5 трассами разной степени сложности. Для любителей «ватрушек» откроется тюбинговая трасса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.