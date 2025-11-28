Зимний сезон откроется в парке культуры и отдыха Павловского Посада 1 декабря

1 декабря в Павловском Посаде состоится открытие зимнего сезона. В городском парке культуры и отдыха будет организована масштабная развлекательная программа для детей и взрослых, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 15:00 до 17:00 всех гостей парка приглашает к себе зона горячего чая «Самоварная станция».

Любители делать красивые фотографии смогут воспользоваться фотозоной «Притяжение зимы» на центральной площадке парка.

Согреться в первый зимний вечер будет возможно в зоне теплого очага «Теплые посиделки».

Встреча гостей анимационными персонажами «Теплые объятия» состоится в 16:00. С 16:15 до 17:15 пройдут интерактивные программы с помощниками Деда Мороза и Снегурочкой. В это же время будет дан старт работе «Почты Деда Мороза» и «Резиденции Деда Мороза».

В 16:45 гости праздника будут встречать главного Новогоднего волшебника и зажигать огоньки «Елочка, гори!».

Завершится открытие зимнего сезона световым шоу «Сияние парка», которое начнется в 17:00.

«Каждый год мы с нетерпением ждем этот день. Сегодня в нашем парке уже все готово, установлена елка, развешена иллюминация. С 1 декабря мы торжественно объявляем в нашем парке „зимний сезон“. В процессе еще несколько сюрпризов, которые будут ждать наших посетителей в зимний период при установлении на улице устойчивой минусовой температуры и достаточном количестве снега. Обещаем, будет очень интересно, весело и атмосферно. Приглашаем всех встретить зиму с нами», — отметила директор дирекции парков Павлово-Посадского городского округа Ольга Петренко.

