1 декабря в Электростали состоится торжественное открытие зимнего сезона

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1 декабря в Электростали состоится яркое и веселое событие — открытие зимнего сезона в парке «Авангард», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот день гостей парка ждет насыщенная и разнообразная культурно-развлекательная программа.

Праздничная программа начнется с 12:00 с интерактива «Выходи гулять!», который будет проходить на площадке около павильона. Далее юных посетителей ждет очень долгожданное событие — открытие почты Дедушки Мороза. Дети смогут написать свои самые заветные желания и отправить их зимнему волшебнику.

Не обойдется и без музыкальных выступлений — концертная программа «Зимние ритмы» подарит зрителям заряд положительных эмоций, отличное настроение и атмосферу праздника. Для творческих натур в павильоне будет организован мастер-класс «Зимнее чудо». Все желающие смогут создать своими руками новогодний сувенир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.