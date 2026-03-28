сегодня в 11:54

Жуткое «кровавое» небо засняли в Австралии на фоне тропического циклона

Небо «кроваво»-алого цвета можно наблюдать в Австралии. Там прошел тропический циклон, поднявший в воздух плотные массы пыли, сообщает Mash .

Австралийские власти могут ввести чрезвычайную ситуацию, потому что местами в стране нет водоснабжения.

Циклон «Наррель» принес с собой сильный шторм. Вихрю присвоили четвертую-пятую категорию опасности.

Порывы ветра доходят до отметки 250 километров в час. Из-за непогоды слетают крыши с домов.

В некоторых городах также есть перебои с электричеством. Работу основных горнодобывающих фирм Rio Tinto и South32 поставили на паузу.

