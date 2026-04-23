Жуткая картина: «стена противогазов» напугала москвичей

На востоке Москвы неизвестный развесил на ограде несколько противогазов, чем сильно напугал местных жителей, сообщает «Подъем» .

Ограда находится между домами 30 и 34 на 6-й Парковой улице. Утром жители увидели на ней несколько средств индивидуальной защиты.

Местные считают, что это может быть инсталляция, приуроченная к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая будет 26 апреля. Однако они не оценили такого «арт-объекта».

В пресс-службе префектуры ВАО Москвы заявили, что не нашли автора шедевра. Они не знают, для чего некто развесил противогазы. Но сейчас их уже убрали.

