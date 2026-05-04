Жуть: на кладбище в Дагестане заметили могилу, усыпанную трупами щенков

На кладбище в Дагестане нашли могилу, на которой лежали трупы щенков

На кладбище в дагестанском Каспийске нашли могилу, укрытую трупами щенков. Смотритель считает, что животных могли отравить, сообщает «Подъем» .

Фотография с могилой, укрытой мертвыми щенками, разлетелась по Сети. Некоторые жители в комментариях написали, что «это ритуал какой-то».

По словам смотрителя кладбища, за все время работы он впервые столкнулся с подобным. Мужчина предположил, что животных отравили.

«Прежде не бывало такого. Бывало, что один щенок или собака, но чтобы так массово — впервые. Вроде, их отравили, так чтобы издевались — такого, вроде, не было», — сказал он.

Сотрудники кладбища собрали трупы животных и похоронили.

