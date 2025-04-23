Журналисты РИАМО стали лауреатами конкурса фонда Андрея Первозванного

Продюсер Иван Чинаев и специальный корреспондент РИАМО Сергей Дружинин вошли в список лауреатов журналистского конкурса фонда апостола Андрея Первозванного, посвященного проблеме диагностики расстройств аутистического спектра у детей, «Ранняя диагностика аутизма».

Фонд Андрея Первозванного совместно с центром реабилитации инвалидов детства запустили этот конкурс 7 марта 2025 года. В рамках него журналистам предлагалось подготовить материалы, раскрывающие важность раннего выявления расстройства аутистического спектра (РАС) у детей.

В конкурсе приняли участие 92 журналиста из 39 регионов России. Среди множества информативных, эмоциональных материалов экспертное жюри выбрало 20 текстов, видео- и аудиосюжетов. Журналисты РИАМО вошли в список лауреатов.

Чинаев и Дружинин осветили в своих работах те моменты о РАС у детей, которые редко можно встретить в публицистике, так как тема довольно табуированная и вокруг нее много мифов. Задачей материалов было рассказать людям, неспециалистам об особенностях аутизма у детей. Статьи развеяли предубеждения на счет РАС, в них объяснено, что аутизм — это не приговор для ребенка.

В число лауреатов также вошли журналисты таких изданий, как газета «Зареченская Ярмарка» (Свердловская область), «Социальная газета» (Самарская область), канал «ТОК» (Тюменская область), ВГТРК «ГТРК-Чита» (Забайкальский край), Детскийвопрос.рф (Санкт-Петербург), газета «Туймазинский вестник» (Башкортостан), Новгород.ру (Новгородская область), Народное телевидение Мордовии, газета «Заря.Ефремов» (Тульская область), ТРК «Спектр+» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), филиал ГАУ СК «Издательский дом „Периодика Ставрополья“» — редакция газеты «Рассвет» (Ставропольский край), радио России (Владимир), сетевое издание «БелПресса» (Белгородская область), медиапортал Abakan.ru (Хакасия), городская газета «Мой город» (Кемеровская область), тульский портал Myslo.ru, еженедельник «Слобода», ООО «Репортер 73» (Ульяновская область).

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