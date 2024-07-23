Журналисты подсчитали долги основателя «МММ»
Сергей Мавроди остался должен 1,6 млрд рублей
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после смерти оставил долги на более чем 1,6 млрд рублей, пишет РИА Новости.
Агентство изучило базы судебных приставов и ряд других данных.
Выяснилось, что на Мавроди числится более 200 исполнительных листов.
Сумма долга составляет 1,607 млрд рублей, сказано в публикации.
Мавроди основал «МММ» в 1989 году. В 2003 году его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за крупное мошенничество.