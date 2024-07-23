Журналисты подсчитали долги основателя «МММ»

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Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после смерти оставил долги на более чем 1,6 млрд рублей, пишет РИА Новости .

Агентство изучило базы судебных приставов и ряд других данных.

Выяснилось, что на Мавроди числится более 200 исполнительных листов.

Сумма долга составляет 1,607 млрд рублей, сказано в публикации.

Мавроди основал «МММ» в 1989 году. В 2003 году его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за крупное мошенничество.