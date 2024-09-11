Журналисты могут подать заявку на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту» — 2024

По инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской проводится конкурс на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности 2024. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Журналисты, которые освещают события на правозащитную тему, могут принять участие в нашем конкурсе. Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей, тем самым способствуя их решению, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», — сказала Ирина Фаевская.

Конкурс проводится по трем номинациям:

«Правовое просвещение», где участвуют журналистские материалы, посвященные соблюдению конституционных прав и свобод человека, а также правозащитной деятельности;

«Профессия — правозащитник», в такой номинации могут участвовать материалы, посвященные журналистским расследованиям, а также конкретным ситуациям по нарушению прав и свобод граждан и оказанию содействия в их решении;

В номинации «Лучший правовой блог» принимаются материалы, посвященные актуальным изменениям законодательства о мерах государственной поддержки граждан.

К творческому соревнованию будут допущены работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года.

Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2024 года на адрес электронной почты: upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.

Награждение победителей состоится в ноябре.

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также скачать конкурсные заявки можно по ссылке.

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