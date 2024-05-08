Журналисты Дубны победили в 3 номинациях конкурса ФМБА России

Телеканал выиграл в номинациях:

«Лучший репортаж о деятельности ФМБА России или подведомственного учреждения Агентства»

«Лучшая публикация в социальных сетях о деятельности ФМБА России»

«Лучший видеоролик о деятельности ФМБА России"

Это еще одна возможность напомнить историю 20-летней Инны Зарицкой, которая легла в основу репортажа. В Донецке во время обстрела девушку из-за ранения парализовало на месте. Ее заметили российские военные, оказали первую медицинскую помощь и передали врачам.

Инна прошла реабилитацию в МСЧ № 9 в Дубне, где врачи и волонтеры занимались не только ее физическим здоровьем, но и всячески поддерживали, придавая сил и веры в себя, в то, что все будет хорошо.

Сегодня Инна решила связать жизнь с наукоградом и строит планы на будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.