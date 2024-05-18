Украинский дрон ранил двух жителей Белгородской области

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«В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела»

Раненые госпитализированы. Уточняется, что происшествие произошло в селе Петровка Белгородского района.

Ранее под Белгородом при атаке беспилотника ВСУ погибли женщина с ребенком.