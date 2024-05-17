Гладков: женщина с ребенком погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область

Киевские боевики атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области с помощью БПЛА-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram .

Один из беспилотников ударил по машине в поселке Октябрьский. В ней находились водитель, который вез семью из трех человек. При взрыве женщина скончалась на месте.

«Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице», — написал губернатор.

Отец с ссадинами на теле в шоковом состоянии отказывается от медпомощи. Водитель также получил осколочные ранения кисти. Ему оказали помощь на месте. Гладков принес соболезнования родным и близким погибших.

Другой беспилотник ударил по АЗС недалеко от села Бессоновка. Один из резервуаров загорелся. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.