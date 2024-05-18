сегодня в 23:26

Французский генерал Бернар Норлен рассказал журналистам о растерянности украинских военных на фоне наступления российских военных, пишет RT со ссылкой на публикацию в LCI.

«Сейчас украинское командование не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские», — отметил он.

Ка считает эксперт, ВСУ находится в трагической ситуации из-за непредсказуемости действий русской армии, которая становится все более эффективной.

Ранее в субботу сообщалось об освобождении Старицы в Харьковской области.