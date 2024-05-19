19 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день
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19 мая отмечают День фармацевтического работника. Также в этот день Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.
День фармацевтического работника
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Дата празднования Дня фармацевтического работника связана с тем, что 19 мая 1581 года, в период царствования Ивана IV Грозного, начала работу первая на Руси аптека. Здесь не только продавали, но и изготавливали лекарства.
Позднее уже Петр I учредил частные аптеки. Помимо этого, он запретил заниматься продажей препаратов в зелейных лавках и любых иных местах. Законодательную основу для сети государственных и частных аптек заложили в 1789 году. В тот период появился первый российский Аптекарский устав.
На данный момент фармацевтика — одна из самых приоритетных отраслей в стране для импортозамещения. В РФ есть специальная программа поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.
Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург
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По одной из версий, 19 мая 1712 года по велению императора Петра I российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург. Ему на тот момент исполнилось 9 лет.
Санкт-Петербург был столицей Российской Империи и резиденцией российских императоров с 1712 по 1918 год.
С 19 мая 1712 года Петербург стал официальным административным центром Российской империи. Тогда появилось высказывание, что Петербург — настоящий «европеец» на территории РФ.
После Октябрьской революции 1917 года большевики начали опасаться близости границ с недружественными буржуазными государствами. Они вернули столичный статус Москве, где начали бурно развивать промышленность и строительство.
День пионерии — День рождения Всесоюзной пионерской организации
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После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советской России появились детские организации, группы и объединения. Коммунистическая партия поручила комсомолу сделать единую детскую коммунистическую организацию.
19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о появлении пионерских отрядов. В 1924 году ей присвоили имя В. И. Ленина.
После 7-го съезда комсомола в 1926 году, где приняли постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация получила название «Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина».
Всесоюзная пионерская организация действовала по так называемому школьному принципу, где были класс — отряд, школа — пионерская дружина. В пионерских коллективах началась военно-оборонная работа, там были кружки юных стрелков, санитаров, связистов и других.
Именины
В этот день именины отмечают Денис, Василий, Иларион, Иван.