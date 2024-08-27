Журналистов Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс «Дорожный навигатор»

Информационный центр по автомобильным дорогам «ИНФОРМАВТОДОР» Федерального дорожного агентства приглашает журналистов к участию в ежегодном всероссийском конкурсе «Дорожный навигатор» на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной инфраструктуры в России, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Конкурс «Дорожный навигатор» позволяет участникам продемонстрировать свои таланты и знания в дорожной тематике, а также способствует широкому информированию пользователей дорог о развитии транспортных артерий для повышения удобства населения при передвижениях на автомобиле и выборе маршрута.

К участию в конкурсе принимаются текстовые материалы различных жанров, в том числе циклы публикаций, информационные подборки, а также фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды и видеоролики, размещенные в информационных лентах СМИ, на ресурсах ВКонтакте, Rutube, Telegram, которые были опубликованы в период с 1 октября 2023 года по 15 сентября 2024 года.

Заявки рассматриваются как от журналистов федеральных и региональных СМИ, редакций, так и сотрудников дорожных организаций, которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или размещают тематические видеоролики на ресурсах ВКонтакте, Rutube, Telegram, посвященные дорогам нашей страны.

Номинации конкурса «Дорожный навигатор»

«Энергия дорог» — лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети;

«Безопасный путь» — лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах;

«Дорожное дело» — лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития транспортных артерий России;

«Дорожная эволюция» — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожной инфраструктуры;

«Время дорог» — самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере;

«Все путем» — лучший лонгрид, посвященный развитию дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли;

«Дороги для Людей» — лучший информационный интернет-проект / портал в дорожной сфере;

«Удачной дороги» — лучший видеоролик на ресурсах ВКонтакте, Rutube, Telegram о дорогах РФ.

Анкеты участников конкурса принимаются до 15 сентября 2024 года (включительно) по адресу: konkurs@infad.ru. В анкете необходимо указать Ф.И.О. автора, псевдоним (если имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т. д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.

Телефон для дополнительной информации: +7 (495) 747-91-25.

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