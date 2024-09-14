Журналистку Светлану Пикту уволили со СМИ Balt News якобы за нарушение авторского права. Однако некоторые военные корреспонденты и общественники считают, что ее лишили работы из-за внешнего влияния, сообщает « Царьград ».

Пикта — известная в узких кругах журналист. Она снимала для СМИ Balt News репортажи с линии боевого соприкосновения, которые вызывали ненависть у украинцев.

Девушка приехала из Украины в РФ до начала СВО. Но затем ее начали травить в Telegram-каналах. После этого последовало увольнение из Balt News. На этом травля не прекратилась.

Пикта обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она попросила защитить ее семью.