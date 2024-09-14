Журналистку Светлану Пикту начали травить в Сети
«Царьград»: в России травят журналистку Светлану Пикту
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Журналистку Светлану Пикту уволили со СМИ Balt News якобы за нарушение авторского права. Однако некоторые военные корреспонденты и общественники считают, что ее лишили работы из-за внешнего влияния, сообщает «Царьград».
Пикта — известная в узких кругах журналист. Она снимала для СМИ Balt News репортажи с линии боевого соприкосновения, которые вызывали ненависть у украинцев.
Девушка приехала из Украины в РФ до начала СВО. Но затем ее начали травить в Telegram-каналах. После этого последовало увольнение из Balt News. На этом травля не прекратилась.
Пикта обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она попросила защитить ее семью.