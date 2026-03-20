Журналистка Немзер* и социолог Гаазе* признаны иноагентами

сегодня в 17:58

Журналистку Анну Немзер* и социолога Константина Гаазе* признали иноагентами в России за ряд аналогичных нарушений. Об этом сообщается на сайте Минюста .

Немзер* публиковала фейковые сведения о решениях и политике российских властей. Еще она выкладывала недостоверную информацию о ВС РФ, высказывалась против СВО.

Журналистка создавала и распространяла материалы иноагентов, нежелательных организаций. Также она взаимодействует с ними. Еще Немзер* живет вне РФ.

Гаазе* совершал те же действия. Он, как и Немзер*, живет за пределами России.

*Признан/признана в России иностранными агентами.

