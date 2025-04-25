Журналистика становится женской профессией

Журналистика плавно становится женской профессией. Но это не является негативной тенденцией, заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Тем не менее, военными корреспондентами, по его мнению, должны все же быть мужчины.

При этом в ТАСС работают на 3% больше представителей слабого пола, чем мужчин.

В структуре населения РФ ситуация аналогичная. Там тоже на 2-3% больше женщин, чем мужчин.