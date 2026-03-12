Журналиста, который освещал массовое убийство скота, задержали в Новосибирске

Журналист из Новосибирска Иван Фролов был задержан в рамках проверки перед возбуждением уголовного дела. Основанием послужила статья 207.1 УК РФ, касающаяся публичной демонстрации заведомо недостоверных сведений о ситуациях, создающих угрозу для населения, об этом рассказал сам Фролов, сообщает Mash Siberia .

Предполагается, что проверка в отношении Фролова началась из-за его материалов о селах в Новосибирской области. В репортажах журналиста речь шла об изъятии у жителей домашнего скота властями, которые ссылались на «опасную болезнь», но, по утверждениям собственников, не предъявляли необходимых разрешений.

Согласно заявлениям представителей власти, в данных населенных пунктах введен карантин из-за бешенства и пастереллеза, однако некоторые соответствующие распоряжения губернатора не размещены в открытом доступе.

Фролов рассказал, что его задержали утром 12 марта, надели наручники и доставили в отделение. При этом в участке ему пояснили, что уголовного дела пока нет, а сам мужчина не понимает, какой у него статус и почему его именно доставили, а не вызвали в отделение МВД.

«Непонятно, какие действия происходят, потому что уголовного дела, как мне пояснили, нет. Какой статус я имею, мне непонятно. Вроде как говорят, что я свидетель. Но почему свидетеля доставляют, именно доставляют, да, а не вызывают по повестке дать объяснение, мне тоже это непонятно. Буду держать в курсе. Всем добра», — пояснил ситуацию журналист.

В настоящее время Фролова уже отпустили из полицейского участка. На его вопрос о применении наручников последовал ответ, что это сделано для предотвращения использования телефона. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются.

