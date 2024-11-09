Жуковский вошел в число лучших муниципалитетов по итогам ЕГЭ и ГИА 2024 года

Состоялось собрание коллегии министерства образования «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА-2024 в Московской области». В рамках мероприятия были озвучены итоги работы образовательных организаций Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

По итогам рейтинга городской округ Жуковский вошел в зеленую зону в числе лучших школ Подмосковья, заняв 12 место, в частности по результатам ЕГЭ и ГИА.

Так, по итогам ЕГЭ 2024 года доля выпускников наукограда, набравших 250 и более баллов по трем предметам, составляет 18,25% от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ в текущем году. Жуковский по данному показателю занимает 4 место.

Кроме того, по результатам самодиагностики муниципальных образований по итогам ГИА-2024 Жуковский входит в число лучших, занимая 12 место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.



