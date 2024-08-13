Жуковский театр «ШЭСТ» принял участие во Всероссийском молодежном форуме

Проходит форум в образовательном центре «Сенеж» города Солнечногорск Московской области.

В этом году форум состоялся уже в юбилейный десятый раз и собрал более 4 000 человек из всех субъектов Российской Федерации, а также иностранных граждан в очном и онлайн форматах. Традиционно у каждого участника форума есть шанс реализовать свою инициативу благодаря конкурсу «Росмолодежь. Гранты».

Ребята из жуковского театра «ШЭСТ» встретились с почетными и медийными гостями, поучаствовали в мастер-классах, работали в малых и больших группах. Для них были организованы активности у озера Сенеж, вечера у костра, кинопоказы и много других разнообразных новинок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.