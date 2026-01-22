Жуковские студенты посетили музей Госавтоинспекции МВД России в рамках акции

Студенты колледжа «Московия» из Жуковского приняли участие в экскурсии в Музей Госавтоинспекции МВД России в рамках акции «Студенческий десант». Мероприятие было организовано сотрудниками Госавтоинспекции и направлено на знакомство молодежи с историей дорожного надзора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции Жуковского организовали для студентов колледжа «Московия» экскурсию в Музей Госавтоинспекции МВД России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» и было направлено на популяризацию службы в органах внутренних дел.

Экскурсию провел директор музея Юрий Безруков. Он рассказал о развитии дорожного надзора в России — от эпохи Петра I до современных методов обеспечения безопасности на дорогах. Студенты познакомились с уникальными экспонатами: первыми светофорами, дорожными знаками, водительскими удостоверениями разных лет и архивными документами.

Особое внимание уделили интерактивным элементам — участники примерили форму милиционеров прошлых лет и изучили экспозицию, посвященную подвигу сотрудников ГАИ в годы Великой Отечественной войны. В завершение экскурсии студенты осмотрели современный автопарк ведомства и раритетные автомобили и мотоциклы.

По итогам встречи многие студенты отметили, что работа сотрудников Госавтоинспекции оказалась значительно сложнее, чем они предполагали. Несколько участников выразили желание связать свою профессиональную деятельность со службой в органах внутренних дел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.