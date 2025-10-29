Жуковские школьники стали призерами всероссийского интеллектуального конкурса

Ученики 9 «А» и 9 «Б» классов МБОУ школа № 8 городского округа Жуковский, вошли в число призеров XVI всероссийского интеллектуального конкурса «Самое синее в мире…», посвященного Международному дню Черного моря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс ежегодно проводит Русское географическое общество. Школьники из Жуковского успешно прошли отборочный этап, в котором участвовало более двухсот команд, и стали одними из 17 финалистов, приглашенных для участия в очном этапе 25–28 октября 2025 года на Федеральную территорию «Сириус».

В ходе интеллектуального соревнования команда «Жуки» раскрыла секрет странной карты, разгадывала загадки таинственного объекта, погружалась в секреты исчезнувшего океана, помогала ученому разобраться с черновиками монографии.

Ведущим финала был знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» — Михаил Мун.

«Конкурс позволяет школьникам познакомиться с наследием стран Черноморского побережья», — прокомментировал глава оргкомитета и жюри конкурса Иван Чайка.

Отметим, что команда из Жуковского была единственным представителем школ Московской области. Ученики школы № 8 под руководством своего наставника — учителя географии Анны Соломоновны Федоровой, уже третий раз принимают участие в этом интересном конкурсе и второй раз становятся призерами.