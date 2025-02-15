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Жуковские школьники победили на этапе олимпиады по 3D-технологиям

Четверо жуковских школьников победили на региональном этапе всероссийской олимпиады по 3D-технологиям, сообщили в пресс-службе округа.

Ученики школы № 9 продемонстрировали свои навыки в области 3D-моделирования и прототипирования.

Так Владислав Юрин и Ксения Деревянко стали победителями среди участников 9-11 классов. Чегерев Никита и Рябов Дмитрий заняли второе место среди участников 7-8 классов.

Ребята занимаются у преподавателя кружка по 3D-моделированию и прототипированию Михаила Лепилова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителя научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» Сашу Валова из подмосковного Клина.

«За все время проведения конкурса его участниками стали более 90 тыс. школьников и студентов со всей России. Именно от таких молодых, талантливых, тянущихся к знаниям ребят и зависит будущее нашей страны. Саша, от всей души поздравляю тебя с победой», — заявил Воробьев.