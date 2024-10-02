Жуковчанка Валерия Федченко стала участницей школы «ЭкоЛидер» в Челябинске

30 школьников из 19 регионов России, увлеченные вопросами экологии и имеющие опыт экологической деятельности, приехали в Челябинск, чтобы поделиться опытом и представить свои проекты. Среди них жуковская школьница Валерия Федченко, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лера вместе с командой разрабатывает проект по охране и сохранению природы родного города. Ее проект «Лунная дорожка» предполагает использование солнечных фонарей для уличного освещения, не вредящих корням деревьев.

Как финалистка конкурса эколого-просветительского проекта Фонда имени В. И. Вернадского Валерия получила приглашение принять участие в школе «ЭкоЛидер», где для ребят были организованы познавательные занятия, лектории и мастер-классы. Каждый мог поделиться на большую публику мыслями о важности экологии и сохранения природы.

Помимо обучающей составляющей для ребят организовали посещение различных эко-проектов, реализованных на территории Челябинской области: рекультивированной свалки, центра эко-мониторинга и нацпарка Таганай.

Ключевая цель «Школы „ЭкоЛидер“ — разработка новых экологических проектов с учетом идей и концепций, предлагаемых школьниками. Ребята готовят и развивают свои проекты и в конце представляют их на суд жюри.

«Время, проведенное в Челябинске, стало для меня не просто обучением, но и настоящим открытием. Город с богатыми традициями и неугасимой жизненной энергией людей, вдохновил меня на новые свершения. Я вернулась домой с новыми идеями и стремлением активно участвовать в экологических инициативах, чтобы вносить позитивные изменения в своем сообществе», — рассказала после возвращения из школы Валерия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.